La Regione chiede indietro 31 milioni ai medici di base avviato il confronto con i sindacati | Nessun intento vessatorio

La Regione Puglia ha chiesto ai medici di base di restituire 31 milioni di euro. Il confronto tra l’assessore alle Politiche della Salute, Donato Pentassuglia, e i sindacati si è concentrato anche su questa richiesta di rimborso, inviata dal Dipartimento Salute alla fine del 2025. I sindacati hanno ribadito di non voler creare tensioni, assicurando che l’obiettivo non è vessare i medici, ma chiarire la situazione. La discussione prosegue con l’intento di trovare una soluzione condivisa.

L'assessore alle Politiche della Salute, Donato Pentassuglia, ha incontrato i rappresentanti delle nove sigle sindacali dei medici di medicina generale È stato chiarito, in primis, che non c'è alcun intento vessatorio nei confronti dei medici. Secondo gli uffici regionali, però, stando alla recente evoluzione della giurisprudenza in materia, l'erogazione di somme pari a 31 milioni di euro sul cosiddetto Fondo di Ponderazione, fatta nel corso degli ultimi anni, potrebbe non essere dovuta. Le recenti sentenze e gli interventi della Corte dei Conti a tutela del bilancio regionale hanno, dunque, indotto gli uffici a interrompere i termini di prescrizione del recupero delle somme.

