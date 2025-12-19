Dario Vergassola e David Riondino al Teatro Sociale di Camogli con La traviata delle camelie

Domenica 21 dicembre Dario Vergassola e David Riondino salgono sul palco del Teatro Sociale di Camogli con “La traviata delle camelie. Marguerite e Violetta: donne sull’orlo di una crisi respiratoria”.Un viaggio attraverso musica e letteratura da La Dame aux camélias di Alexandre Dumas a La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

