Il tifoso del Manchester United che non taglia più i capelli ha bisogno di 3 persone per sistemarli

Il tifoso del Manchester United, Frank Iliett, ha deciso di non tagliare i capelli finché la sua squadra non vince cinque partite consecutive. Questa scelta lo ha reso noto, ma ha anche creato alcune difficoltà: per sistemare i capelli, Frank ha bisogno dell’aiuto di tre persone. La sua storia testimonia la passione e la dedizione dei tifosi, anche nelle sfide più personali.

