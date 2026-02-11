La Questura ricorda Giovanni Palatucci | commemorazione alla Cittadella della Pace

Questa mattina alla Rondine Cittadella della Pace si è tenuta una cerimonia per ricordare Giovanni Palatucci, a pochi giorni dall’anniversario della sua morte. La Questura ha partecipato insieme a diversi cittadini, ricordando il ruolo di Palatucci come commissario di Polizia e le sue azioni durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera sobria, con discorsi e un momento di silenzio per onorare la memoria dell’uomo che ha rischiato la vita per salvare altri.

Si è svolta oggi alla Rondine Cittadella della Pace la commemorazione dedicata a Giovanni Palatucci, nell'anniversario della sua morte, avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau. La cerimonia si è tenuta nell'Arena di Janine, dove cresce l'ulivo donato nel 2021 dalla Questura di Arezzo in memoria dell'ultimo Questore di Fiume, riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" e proclamato "Servo di Dio". Un momento sobrio ma intenso, che ogni anno rinnova il significato della testimonianza di Palatucci, insignito nel 1995 della Medaglia d'Oro al Merito Civile per il coraggio dimostrato nel salvare numerosi ebrei dalla deportazione.

