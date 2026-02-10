Commemorazione | Scuola Sant' Anna e Questura omaggiano Giovanni Palatucci

La Scuola Sant'Anna e la Questura di Pisa hanno ricordato Giovanni Palatucci, il questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945. Questa mattina, hanno deposto dei fiori ai piedi dell’olivo piantato in suo onore nel giardino della sede. La cerimonia è stata semplice e diretta, senza grandi formalità, per mantenere vivo il ricordo di chi ha rischiato tutto per salvare altre vite.

La Scuola Superiore Sant'Anna e la Questura di Pisa hanno reso omaggio a Giovanni Palatucci, questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, con la deposizione di una composizione di fiori ai piedi dell'olivo piantato in sua memoria nel giardino della sede centrale della Scuola Sant'Anna. Palatucci è stato reggente della Questura di Fiume fino al 13 settembre 1944, giorno dell'arresto da parte dei tedeschi delle SS, a cui seguì il trasferimento al campo di concentramento di Dachau. Prima di essere arrestato, Giovanni Palatucci aveva contribuito a salvare almeno 5mila persone di religione ebraica dai campi di concentramento.

