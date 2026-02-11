La polizia ricorda Giovanni Palatucci

La polizia di Spezia ha ricordato Giovanni Palatucci con una cerimonia al parco XXV Aprile. Quattro anni fa, lì è stato piantato un albero di leccio e posta una targa in sua memoria. La Questura ha voluto così onorare la figura del dirigente della polizia di Stato, simbolo di impegno e coraggio.

La Questura spezzina ha ricordato Giovanni Palatucci. La cerimonia è avvenuta al parco XXV Aprile dove quattro anni fa è stato piantumato un albero di leccio ed apposta una targa alla memoria del dirigente della polizia di Stato. La cerimonia ha voluto ricordare l'ottantunesimo anniversario della morte dell'ultimo questore della Fiume italiana e deceduto il 10 febbraio 1945 per mano della ferocia nazista nel campo di concentramento di Dachau. Nato a Montella il 31 maggio del 1909, ricoprì l'incarico di commissario in servizio alla Questura di Fiume divenendone poi il reggente sino alla data del suo arresto avvenuto il 13 settembre 1944 per opera del tenente colonnello delle SS Kappler.

