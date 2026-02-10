Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci nel giorno dell’anniversario della morte | FOTO

La Polizia di Stato ha celebrato oggi il ricordo di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, nel giorno in cui si ricorda la sua morte. Palatucci, deportato nel campo di concentramento di Dachau, morì il 10 febbraio 1945. La commemorazione si è svolta con una cerimonia semplice, senza grandi sfarzi, per mantenere vivo il suo esempio di coraggio e umanità.

La Polizia di Stato ha commemorato oggi Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, nel giorno dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau. Palatucci è stato insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile ed è riconosciuto come.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Giovanni Palatucci Nel 19° anniversario della morte, la polizia ricorda Filippo Raciti Questa mattina, le forze di polizia hanno ricordato Filippo Raciti nel 19° anniversario della sua morte. Salvò cinquemila ebrei dal campo di sterminio, la Polizia ricorda il questore Giovanni Palatucci La Polizia di Perugia ha celebrato questa mattina l’81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, il questore che salvò circa cinquemila ebrei dal campo di sterminio di Dachau. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giovanni Palatucci Argomenti discussi: Il sacrificio che insegna ancora: la Polizia di Stato di Bergamo ricorda Luigi D’Andrea e Renato Barborini; A nove anni dalla morte, la Polizia di Stato ricorda l'Assistente Francesco Pischedda; La Polizia di Stato di Macerata ricorda l'Ispettore Gianluca Angelozzi e l'Agente Scelto Leonardo Caucci; A nove anni dalla morte, la Polizia di Stato ricorda l’Assistente Francesco Pischedda. La Polizia di Stato ricorda Giovanni PalatucciIn occasione dell’81° anniversario della scomparsa di Giovanni Palatucci, avvenuta il 10 febbraio 1945, la Polizia di Stato ha reso omaggio all’ex Questore di Fiume con una cerimonia commemorativa svo ... ravennawebtv.it La Polizia di Stato ricorda Giovanni Palatucci: a Campobasso la commemorazione del Giusto tra le NazioniCAMPOBASSO - Questa mattina, a Campobasso, la Polizia di Stato ha reso omaggio a Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro ... molisenetwork.net LA POLIZIA HA COMMEMORATO GIOVANNI PALATUCCI, "GIUSTO TRA LE NAZIONI" Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/cronaca/item/172454-la-polizia-di-stato-ha-ricordato-giovanni-palatucci-giusto-tra-le-nazioni - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.