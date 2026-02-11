La Procura di Roma ha deciso di prendere i telefoni dei giovani feriti che sono stati ricoverati all’ospedale Niguarda. La decisione arriva dopo l’incendio divampato al locale ‘Le Constellation’. Ora i magistrati vogliono verificare i messaggi e le chiamate per capire meglio cosa sia successo.

AGI - La Procura di Roma ha acquisito i telefoni dei ragazzi feriti ricoverati all'ospedale Niguarda per le ferite riportate nel l' incendio al 'Le Constellation'. I sette adolescenti ancora degenti, tra i 15 e i 16 anni, non sono più in "imminente pericolo di vita", ha spiegato ieri l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso. L'analisi dei cellulari dei giovani, che sono parti civili insieme alle loro famiglie, contribuirà alla ricostruzione di quanto successo nel locale quando sono divampate le fiamme che hanno ucciso 41 persone. Intanto, sono arrivate le prime convocazioni per le persone ferite e già dimesse. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La procura di Roma acquisisce i telefonini dei ricoverati al Niguarda

Approfondimenti su Niguarda Roma

Dopo l’incendio di Crans-Montana, uno dei dodici giovani ricoverati al Niguarda di Milano è ormai fuori pericolo.

Oriana Costardi mette a disposizione la sua abitazione vicino all’ospedale Niguarda per le famiglie dei giovani feriti a Crans-Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niguarda Roma

Argomenti discussi: Crans-Montana, la Procura di Roma ascolterà i feriti italiani nell'inchiesta sulla strage; La Procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana; Crans-Montana: la procura di Roma ascolterà i superstiti italiani; La Procura di Roma ascolterà i feriti italiani di Crans-Montana.

La Procura di Roma indaga sull’appalto dell’elisoccorso: Meno mezzi di quelli previsti dal bandoLa Finanza ha già acquisito il contratto tra Ares 118 e Elifriulia: Uno dei quattro elicotteri del Lazio utilizzato per vincere la gara in Basilicata ... ilfattoquotidiano.it

Attacco hacker a La Sapienza, la procura di Roma vuole vederci chiaro: parte l'indagineIeri l’Università ha confermato di essere stata oggetto di un attacco informatico e in via precauzionale è stato disposto il blocco dei sistemi di rete ... affaritaliani.it

Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arte x.com

ROMA - Scattata subito la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia per il reato di contrabbando doganale #contrabbando #fiumicino #Roma #sigarette - facebook.com facebook