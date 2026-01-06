Offre casa alle famiglie dei superstiti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda | Potevano essere miei figli
Oriana Costardi mette a disposizione la sua abitazione vicino all’ospedale Niguarda per le famiglie dei giovani feriti a Crans-Montana. La donna ha deciso di offrire supporto e conforto a chi attraversa un momento difficile, affermando: “Potevano essere miei figli”. Questa iniziativa si inserisce in un gesto di solidarietà, aiutando le famiglie ad affrontare con maggiore tranquillità le difficoltà legate alla degenza dei loro cari.
Oriana Costardi ha un alloggio vicino all'ospedale Niguarda: "Lo lascio alle famiglie dei ragazzi ricoverati dopo essere rimasti feriti a Crans-Montana", dice a Fanpage.it. Come lei tanti altri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
