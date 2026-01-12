rogo di crans montana fuori pericolo uno dei ricoverati al niguarda

Dopo l’incendio di Crans-Montana, uno dei dodici giovani ricoverati al Niguarda di Milano è ormai fuori pericolo. Tra i pazienti, alcuni hanno mostrato miglioramenti significativi, evidenziando una condizione stabile e in progressivo recupero. La situazione clinica dei ricoverati continua ad essere monitorata attentamente, mentre le autorità si concentrano sulla gestione e sulla prevenzione di incidenti simili in futuro.

Tra i 12 giovani ricoverati al Niguarda di Milano dopo il rogo di Crans-Montana «due o tre sono molto migliorati», tra cui un ragazzo che si può dire ormai fuori pericolo. Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. «Si muove, si sposta, ma comunque ha bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, quindi non possiamo certo dire che il problema è risolto», ha spiegato l’ex capo della Protezione Civile. Così sugli gli altri due giovani citati: «Probabilmente nei prossimi giorni li trasferiremo in altri ospedali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

