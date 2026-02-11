La premier | La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia la realtà

La prima ministra ha ribadito che l’Italia deve affrontare i problemi senza paura. Questa mattina, il tricolore illumina ancora la facciata di Palazzo Chigi, mentre le bandiere a mezz’asta sventolano sugli edifici pubblici. La premier ha invitato i cittadini a non voltarsi dall’altra parte, ma a guardare in faccia la realtà con coraggio.

Il tricolore che illumina la facciata di Palazzo Chigi fino al mattino e poi di nuovo a sera e la bandiera a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. Poi la cerimonia a Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei presidenti dei due rami del Parlamento e delle più alte cariche dello Stato. La celebrazione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata comincia in mattinata e si conclude con la visita a sorpresa di Mattarella alla mostra Gli esuli fiumani, dalmati e istriani al complesso del Vittoriano, dove il presidente viene accolto da Renzo Codarin, presidente di FederEsuli, e da Edith Gabrielli che dirige l’istituto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net

