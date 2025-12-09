Massimo Mauro sentenzia | Spalletti deve guardare in faccia la realtà la sua Juve… Poi analizza così della sconfitta di Napoli

Massimo Mauro boccia i singoli della Juventus: Cabal e Kelly nel mirino, poi il consiglio tattico a Spalletti che sa di resa per il gioco. La sua analisi. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha lasciato ferite profonde e ha esposto la Juventus a critiche feroci da parte degli addetti ai lavori. Tra le voci più severe si leva quella di Massimo Mauro, ex giocatore bianconero, che dalle colonne di “La Repubblica” ha tracciato un quadro a tinte fosche del momento attuale della squadra, smontando pezzo per pezzo la prestazione offerta in Campania e lanciando un monito preoccupante per il futuro della gestione tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massimo Mauro sentenzia: «Spalletti deve guardare in faccia la realtà, la sua Juve…». Poi analizza così della sconfitta di Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Con l'edizione campana del #CorrieredelloSport lo speciale #NapoliJuventus vi porta nella storia della partita. Io vi racconto Massimo Mauro, che giocò sia con #Maradona che con #Platini. #Edipress Vai su X

L’ex calciatore e opinionista di Sky Massimo Mauro, tramite ‘La Stampa’, ha parlato della sfida tra Napoli e Juventus. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita # - facebook.com Vai su Facebook

Mauro: "Alla Juve di Spalletti manca un Kim. Osimhen? Prima di Luciano litigava con tutti" - Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport e si è soffermato sul nuovo corso della Juventus targato Luciano Spalletti. Secondo tuttomercatoweb.com