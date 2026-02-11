La porta forzata la scala bruciata le poltrone rovesciate | l' orrore di Crans-Montana nelle foto inedite scattate subito dopo il rogo

Le immagini scattate subito dopo il incendio a Crans-Montana mostrano un quadro di devastazione. La porta forzata, le scale bruciate e le poltrone rovesciate raccontano la scena di un incendio che ha lasciato dietro di sé un bilancio terribile: 41 vittime. Le foto inedite danno una prima idea di quello che è successo quella notte, con i soccorritori che cercano di mettere ordine tra i rottami e i segni del fuoco. La tragedia ha scosso tutta la comunità e ora si cerca di capire come sia

Sui tavoli le bottiglie di champagne annerite dal fumo sono ancora nei secchielli. In un'immagine si vede in primo piano un telefonino ancora collegato al filo che lo stava caricando. In un'altra spicca il bianco di una scarpa in mezzo a tutto il resto indefinito e scuro. Negli angoli più devastati dal fuoco non c'è distinzione fra muro,mensole, divani, sedie, oggetti vari: tutto nero come il fumo denso che quella notte invase l'aria di Crans Montana e i polmoni di chi aspettava l'anno nuovo al Constellation.Nel faldone numero 6 del nuovo dossier sulla strage di Crans ci sono 40 fotografie scattate dagli inquirenti nei giorni 1 e 2 gennaio.

