Crans-Montana le foto dentro il bar dopo il rogo | cosa si scopre

Le fotografie scattate all’interno del bar di Crans-Montana dopo l’incendio del Capodanno forniscono nuovi elementi sulla tragedia. Analizzando gli atti giudiziari, si evidenziano dettagli che contribuiscono a comprendere meglio le cause e le circostanze dell’incidente. Questi materiali offrono uno sguardo approfondito sulla situazione e aiutano a fare chiarezza su quanto accaduto.

– Dagli atti giudiziari sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana emergono immagini e dettagli sempre più inquietanti. Documenti e fotografie depositati agli inquirenti ricostruiscono la trasformazione del locale Le Constellation e gettano nuova luce su ciò che accadeva nel seminterrato diventato teatro della strage. Prima del 2015, secondo quanto riferito dall’ex gestore, quello spazio non era una discoteca, ma una semplice sala giochi, priva delle funzioni e dei carichi di rischio che avrebbe assunto negli anni successivi. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

