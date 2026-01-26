Crans-Montana recuperate le foto cancellate dai Moretti subito dopo l’incendio

A Crans-Montana, sono state recuperate le foto cancellate dai Moretti subito dopo l’incendio, riaprendo un capitolo importante nelle indagini. La vicenda solleva ancora dubbi e riflette sulla gestione dell’incidente, evidenziando possibili omissioni e responsabilità. Un approfondimento che contribuisce a chiarire i fatti e a fare luce sulle circostanze che hanno accompagnato l’evento.

La strage di Crans-Montana continua a sollevare interrogativi inquietanti e a delineare un quadro sempre più cupo di responsabilità, omissioni e presunte violazioni delle norme di sicurezza. A distanza di tempo da quella notte di Capodanno trasformata in un inferno, con 40 vittime intrappolate dalle fiamme, l’inchiesta sta scavando a fondo nel passato del locale e nelle scelte compiute dai suoi proprietari. Decisioni che, oggi, assumono un peso drammatico e potrebbero rivelarsi decisive per stabilire colpe penali gravissime. Al centro dell’indagine ci sono lavori di ristrutturazione, materiali potenzialmente pericolosi e uscite di sicurezza contestate, elementi che potrebbero aver trasformato un luogo di festa in una trappola mortale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, il sospetto sui Moretti: “La notte dell’incendio cancellarono le foto sui social”A Sion si svolge oggi l’interrogatorio dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, coinvolto nell'incendio di Capodanno che ha causato numerose vittime.

Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation.

