La Polizia Locale libera la città dalle bici fantasma I rottami torneranno poi a nuova vita

La Polizia Locale ha recuperato decine di biciclette abbandonate in giro per la città. La maggior parte sono vecchi rottami, lasciati senza tentare di ripararle o portarle via. Ora, il Comune ha deciso di intervenire, portando alla luce questa situazione e avviando il processo per far rinascere i pezzi di metallo, che un giorno potrebbero tornare a pedalare. Un segnale chiaro di come l’attenzione alla cura del territorio e alla mobilità sostenibile resti una priorità.

Non si ferma l'impegno del Comune di Forlì per la tutela del decoro urbano e la promozione della mobilità sostenibile. Mercoledì mattina la Polizia Locale ha portato a termine un nuovo intervento nell'ambito del progetto "Riuso Bici", rimuovendo ventiquattro rottami di velocipedi abbandonati che.

