Milano polizia locale pattuglia a cavallo la città
A Milano un gruppo di agenti della Polizia locale ha pattugliato a cavallo le aree di Porta Venezia, Duomo e Parco Sempione. Il dispiegamento di forze è avvenuto in occasione del fine settimana di Sant'Ambrogio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Polizia di Stato alla Prima della Scala. . Un servizio di ordine pubblico che ha visto, tra i tanti uffici partecipare all’evento, anche il l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di #Milano con il cane Frida, al suo ultimo servizio nel tempio della lirica, impeg - facebook.com Vai su Facebook
Polizia di Stato e Fondazione Milano Cortina 2026 insieme per la sicurezza cibernetica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali commissariatodips.it/notizie/artico… Vai su X
Milano, polizia locale pattuglia a cavallo la città - A Milano un gruppo di agenti della Polizia locale ha pattugliato a cavallo le aree di Porta Venezia, Duomo e Parco Sempione. Lo riporta tg24.sky.it