Milano polizia locale pattuglia a cavallo la città

A Milano un gruppo di agenti della Polizia locale ha pattugliato a cavallo le aree di Porta Venezia, Duomo e Parco Sempione. Il dispiegamento di forze è avvenuto in occasione del fine settimana di Sant'Ambrogio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

