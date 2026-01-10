Eleonora Danco apre la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi

Eleonora Danco inaugura la stagione al Ridotto del Teatro Morlacchi, aprendo la rassegna che si svolge da gennaio a maggio. La manifestazione, composta da quattro spettacoli e un evento di danza, propone un percorso di approfondimento teatrale e performativo. La presenza dell’autrice, regista e performer rappresenta un momento di ascolto e riflessione, inserendosi nel calendario culturale della città con un’offerta artistica varia e di qualità.

Sarà l’autrice, regista, performer teatrale e cinematografica Eleonora Danco ad aprire il “Ridotto del Teatro Morlacchi“, il cartellone di quattro spettacoli – più uno di danza della rassegna ’Perché non ballate?’ – che torna anche quest’anno, da gennaio a maggio. Grazie a un allestimento che accoglie gli spettatori direttamente sul palcoscenico, il Morlacchi apre così le sue porte a nuove esperienze e ad alcune delle più significative creazioni artistiche pensate per privilegiare un rapporto intimo e ravvicinato con il pubblico. Si parte dunque con Eleonora Danco che martedì 13 e mercoledì 14 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eleonora Danco apre la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi Leggi anche: Spazio alla poesia, al Ridotto del Teatro Fabbri la rassegna si apre con il poeta Gilberto Vergoni Leggi anche: Il Teatro Verdi si apre a famiglie e bambini: al via la rassegna "Tutte le sere del mondo" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Eleonora Danco apre la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi; L’artista Eleonora Danco inaugura la Rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi; Eleonora Danco a Perugia, tre giorni con l'autrice, regista, performer teatrale e cinematografica; L'artista Eleonora Danco inaugura la Rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi. Eleonora Danco apre la rassegna del Ridotto del Teatro Morlacchi - Sarà l’autrice, regista, performer teatrale e cinematografica Eleonora Danco ad aprire il “Ridotto del Teatro Morlacchi“, il cartellone di ... lanazione.it

Eleonora Danco a Perugia, tre giorni con l’autrice, regista, performer teatrale e cinematografica - E’ tutto questo Eleonora Danco che per tre giornate sarà a Perugia tra teatro e cinema. umbria24.it

Un road movie sperimentale e vibrante, un' esplorazione esistenziale ed emotiva. Giovedì 21 gennaio alle 21.00, la regista Eleonora Danco presenterà N-Ego al pubblico del cinema #Greenwich. Biglietti disponibili sul sito: https://green.multisalagreenwichrom - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.