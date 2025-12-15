Una mostra dedicata alla Fortitudo ripercorre oltre sessant'anni di storia sportiva, esponendo maglie, fotografie e cimeli che testimoniano il legame tra la squadra e i suoi tifosi. Organizzata dall'Associazione Museo Fortitudo, l'esposizione si tiene all'Auditorium Biagi della Sala Borsa di Bologna, offrendo un viaggio nel passato e nelle emozioni della pallacanestro biancoblù.

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra dedicata alla Fortitudo: maglie, foto e cimeli raccontano più di 60 anni di storia

Bologna, 15 dicembre 2025 – Una mostra che racchiude più di sessant'anni di storia sportiva. È quello che ha realizzato l'Associazione Museo Fortitudo, che, a due anni di distanza dall’ultima volta, è tornata ad allestire l’Auditorium Biagi della Sala Borsa con maglie, gagliardetti, fotografie, poster e cimeli vari dedicati al mondo biancoblù. ‘Una storia con la Effe maiuscola’ - patrocinata da Comune e Ascom Confcommercio e visitabile gratuitamente fino al 30 dicembre - racconta l’anima di una società che ha scritto la storia della pallacanestro italiana, dalla prima partecipazione al campionato di Serie A nel 1966 fino ai giorni nostri. Ilrestodelcarlino.it

Di Tutto Tanto SPORT calcio 5 Femminile lazzaro RC

Mostra dedicata alla Fortitudo: maglie, foto e cimeli raccontano più di 60 anni di storia - ‘Una storia con la Effe maiuscola’: si potrà visitare gratuitamente fino al 30 dicembre, nell'Auditorium Biagi della Sala Borsa di Bologna. msn.com