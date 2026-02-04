I migliori vini della penisola e d' Oltralpe arrivano in Fiera con Cesena in bolla | in mostra oltre 150 tra le cantine più pregiate

Torna a Cesena l’appuntamento con “Cesena in bolla”, l’evento che mette sotto i riflettori oltre 150 cantine di spumanti Metodo Classico, italiani e stranieri. Nei due giorni, il 9 e il 10 febbraio, i visitatori potranno assaggiare le migliori bollicine provenienti dalla penisola e dall’Oltralpe, in uno spazio dedicato ai vini di alta qualità. L’evento si svolge nei padiglioni di Pievesestina, attirando appassionati e professionisti del settore che vogliono scoprire le nuove tendenze e

L'evento dedicato ai migliori spumanti Metodo Classico italiani e stranieri torna a Cesena Fiera il 9 e il 10 febbraio nei padiglioni della Fiera di Pievesestina. Aperta ai professionisti del settore, winelover e sommelier la manifestazione presenta bollicine di Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò.

