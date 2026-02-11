Questa notte a Cortina d'Ampezzo si accende di un’atmosfera speciale. La celebre località delle Dolomiti si trasforma in un grande spettacolo azzurro, con luci e musica che riempiono le strade. La notte si anima con l’energia di una festa che porta il colore della nazionale italiana, accompagnata dal suono di un inno di Mameli. La gente si gode questa serata diversa dal solito, tra emozioni e allegria.

AGI - A Cortina d'Ampezzo è notte fonda e la romantica atmosfera che da sempre contraddistingue la ' Perla delle Dolomiti ' si è trasformata in una festa tutta azzurra accompagnata dalle note di un doppio fantastico inno di Mameli. Un doppio oro da leggenda nello slittino su pista artificiale che da sempre è una fucina di medaglie per lo sport italiano. Ancor di più della marcia nell'atletica leggera. Andrea Voetter assieme a Marion Oberhofer ed Emanuel Rieder con Simon Kainzwalder, 63 minuti dopo, hanno scritto la storia in una giornata che resterà per sempre nella storia dello sport mondiale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La notte magica dello slittino azzurro

Nella quarta prova dello slittino singolo maschile a Milano Cortina 2026, Leon Felderer si conferma in testa.

Nell'incontro tra Ravenna e Vis, si è vissuta una notte ricca di emozioni e colpi di scena.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

