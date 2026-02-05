Nella quarta prova dello slittino singolo maschile a Milano Cortina 2026, Leon Felderer si conferma in testa. Felderer ha fatto segnare il miglior tempo, superando Dominik Fischnaller, e si avvicina alla medaglia. L’Italia continua a sorprendere in questa disciplina, mantenendo alte le speranze di medaglia olimpica.

Un ottimo Leon Felderer ha chiuso con il miglior tempo la quarta prova del singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, abbiamo assistito ad altre due manche di allenamento che, sostanzialmente, hanno ribadito quello che si era già visto ieri. L’Italia si sta avvicinando alla gara che assegnerà le medaglie nel migliore dei modi (la terza prova aveva visto il miglior tempo di Dominik Fischnaller) con gli austriaci come primi rivali. La Germania sembra procedere con alti e bassi, mentre i lettoni assomigliano da vicino alle “mine vaganti” sotto i Cinque Cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, ottima Italia anche nella quarta prova dello slittino olimpico. Leon Felderer svetta davanti a Dominik Fischnaller

Dominik Fischnaller conquista la testa nella seconda prova cronometrata di slittino a Cortina.

A Park City, Leon Felderer conquista il suo primo podio in carriera, mentre Dominik Fischnaller si piazza appena dietro.

