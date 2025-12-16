Paganini suona la notte magica della Vis

Nell'incontro tra Ravenna e Vis, si è vissuta una notte ricca di emozioni e colpi di scena. La partita, terminata 1-0 per il Ravenna, ha visto momenti intensi e cambi di fronte, con un andamento combattuto e un risultato che ha premiato la squadra di casa. Ecco i dettagli e le formazioni protagoniste di questa sfida.

© Sport.quotidiano.net - Paganini suona la notte magica della Vis VIS 1 RAVENNA 0 VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci (1’ st Di Renzo), Primasso, Bove; Zoia, Paganini, Pucciarelli (45’ st Tonucci), Vezzoni; Giovannini (27’ st Di Paola); Nicastro (40’ st Ascione), Stabile (27’ st Berengo). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Beghetto, Ventre. RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati (35’ st Da Pozzo), Esposito, Scaringi; Corsinelli (14’ st Viola), Tenkorang, Rossetti (29’ st Falbo), Di Marco (14’ st Lonardi), Rrapaj (35’ st Motti); Luciani, Spini. All. Marchionni. A disp. Stagni, Borra, Mandorlini, Calandrini, Zagrè, Castellacci, Menegazzo. Arbitro: Gianquinto di Parma. Sport.quotidiano.net David Garrett (Niccolò Paganini) Capriccio 24 [Il violinista del diavolo] Conad Latina Via Nicolò Paganini. . Come suona questo Natale Come il menù che ti farà impazzire, ma la soluzione te la cantiamo in coro. Ma vaaai daaa Conaaaad! - facebook.com facebook