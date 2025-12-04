Nuovo film di la mummia in uscita senza brendan fraser

la rinascita del franchise "la mummia" in Italia nel 2026. Il celebre franchise cinematografico "La Mummia" sta per tornare con una versione completamente rivisitata e più incentrata sull'elemento horror. La nuova proposta arriverà nelle sale italiane nel prossimo anno, con una data di uscita fissata al 26 marzo 2026. La notizia è stata ufficializzata da Warner Bros. Discovery, che ha incluso il film nel proprio listino per il primo semestre del 2026, annunciando un reboot diretto da Lee Cronin. il nuovo film e le sue caratteristiche distintive. Questo progetto, che si inserisce nel filone dei reboot degli classici del cinema horror, si differenzia dalle versioni precedenti per il suo approccio più oscuro e innovativo.

