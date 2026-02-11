La mostra Fabio Mauri arte e ideologia

L’Accademia di Belle Arti di Carrara ha aperto una mostra dedicata a Fabio Mauri, in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione ripercorre le sue opere e il suo ruolo nel mondo dell’arte e dell’ideologia. I visitatori possono vedere da vicino alcune delle sue creazioni più significative, che uniscono arte e impegno politico. La mostra rimarrà aperta fino a data da definirsi, offrendo l’opportunità di scoprire un artista che ha lasciato un segno importante nel panorama italiano.

Nel centenario dalla nascita dell'artista, l' Accademia di Belle Arti di Carrara propone la mostra 'Fabio Mauri. Arte e Ideologia' che si sviluppa nell'ambito del progetto Com (Comunità dell'arte diffusa) diretto da Angelo Capasso, curatore della mostra. La mostra propone un percorso all'interno del lavoro di Fabio Mauri, uno degli indiscussi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento, concentrandosi sul tema che ha attraversato trasversalmente la sua riflessione teorica e la sua opera d'artista per tutto il corso della sua carriera: l'ideologia. La mostra si terrà da venerdì 13 febbraio al 29 marzo a Palazzo del Medico, in piiazza Alberica a Carrara.

