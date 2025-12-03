L’arte di Fabio Mauri è un sismografo della contemporaneità

De Oppressione è la mostra curata da Ilaria Bernardi, presentata alla stampa il 2 dicembre e aperta al pubblico dal 3 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026. È il primo passo di un programma che nel 2026 accompagnerà il centenario della nascita di Fabio Mauri, morto nel 2009, con una serie di iniziative espositive e la pubblicazione del catalogo generale delle opere. L’intento è quello di restituire il peso di una figura che ha attraversato la seconda metà del Novecento senza mai distogliere lo sguardo dalle sue contraddizioni. Mauri è stato artista, filosofo, editore. Una voce della neoavanguardia italiana capace di misurarsi con la storia del potere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’arte di Fabio Mauri è un sismografo della contemporaneità

