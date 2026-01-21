Memoria ideologia e sopraffazione | l’oppressione nell’opera di Fabio Mauri

La mostra presso la Triennale di Milano propone una riflessione sull’oppressione attraverso l’opera di Fabio Mauri, approfondendo temi come memoria, ideologia e sopraffazione. Organizzata dall’Associazione Genesi in collaborazione con lo Studio Fabio Mauri e il suo comitato scientifico, l’esposizione invita a un dialogo sul ruolo dell’arte nel contesto storico e sociale, offrendo un’analisi critica e sobria delle tensioni che hanno segnato il Novecento.

La mostra che celebra l'artista Fabio Mauri, inaugurata presso la Triennale di Milano, è stata organizzata da Associazione Genesi in collaborazione con Studio Fabio Mauri – Associazione per l'Arte L'Esperimento del Mondo e con il suo comitato scientifico. L'esposizione sarà aperta al pubblico fino al 15 Febbraio 2026 e rende omaggio all'artista romano considerato tra i più importanti interpreti dell'avanguardia italiana. All'evento si uniscono anche le celebrazioni del centenario della sua nascita, previsto per il 2026, che sarà onorato attraverso un articolato programma di iniziative, comprendente importanti mostre retrospettive itineranti e la pubblicazione del catalogo generale delle opere.

