Rosy Bindi fango sul governo | Accentramento di poteri

Tra gli ospiti di In Onda, anche Rosy Bindi. L'ex ministra del Partito democratico è chiamata a commentare la riforma della Corte dei Conti, una notizia che ha scatenato la magistratura. "La disposizione che mi preoccupa di più è quella del silenzio assenso dopo 30 giorni - premette su La7 sabato 27 dicembre -. Non avremo il controllo di come si spendono i soldi pubblici. La riflessione è che come si è denigrato da anni la pubblica amministrazione, poi la si vuole assoggettare". E ancora: "Assistiamo a un accentramento di poteri sul governo e poi - col premierato - tutto sul presidente del Consiglio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

