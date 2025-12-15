Rosy Bindi al convegno Armando Cossutta un comunista italiano

Il convegno “Armando Cossutta, un comunista italiano” si tiene oggi a Roma, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, alle ore 17.30. L'evento celebra il decimo anniversario della scomparsa di Cossutta, figura di spicco nel panorama politico italiano, offrendo l'occasione di approfondire il suo ruolo e la sua eredità nel movimento comunista.

ROMA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà il convegnoArmando Cossutta, un comunista italiano”, a 10 anni dalla scomparsa. Si prevede nell’occasione il saluto del segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Stefano Vaccari. Intervengono Rosy Bindi, Luciano Canfora, Luciana Castellina, Carlotta Cossutta e l’ex premier Massimo D’Alema. Modera Paola Spadari. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Lopinionista.it

