Rosy Bindi al convegno Armando Cossutta un comunista italiano
Il convegno “Armando Cossutta, un comunista italiano” si tiene oggi a Roma, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli, alle ore 17.30. L'evento celebra il decimo anniversario della scomparsa di Cossutta, figura di spicco nel panorama politico italiano, offrendo l'occasione di approfondire il suo ruolo e la sua eredità nel movimento comunista.
ROMA – Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli – Bianchelli si svolgerà il convegno “Armando Cossutta, un comunista italiano”, a 10 anni dalla scomparsa. Si prevede nell’occasione il saluto del segretario di presidenza della Camera dei Deputati, Stefano Vaccari. Intervengono Rosy Bindi, Luciano Canfora, Luciana Castellina, Carlotta Cossutta e l’ex premier Massimo D’Alema. Modera Paola Spadari. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. Lopinionista.it
(Integrale) Corruzione e mafie/ Rosy Bindi/ 23 settembre 2017
CAMERA DEI DEPUTATI: «CONVEGNO SU ARMANDO COSSUTTA A 10 ANNI DALLA SCOMPARSA, INTERVENGONO BINDI E D’ALEMA» - Bianchelli si svolge il convegno "Armando Cossutta, un comunista italiano", ... agenziagiornalisticaopinione.it
L’ex ministra ha presentato il suo libro questa mattina in Sala Montanari. Sul palco con lei anche Marco Giovannelli, Claudio Macchi, Margherita Baldo e Marco Vergottini LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/12/rosy-bindi-a-varese-la-sanita-pubblica-u - facebook.com facebook
Rosy Bindi al vertice del comitato per il No, la seconda vita della «pasionaria» (a titolo gratuito) x.com