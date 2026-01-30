Aloka il cane della pace | da randagio a compagno dei monaci buddisti
In India, un cane randagio di nome Aloka ha conquistato il cuore di molti. Dopo aver vissuto per le strade, ora accompagna i monaci buddisti nei loro riti, simbolo di speranza e convivenza. La sua storia tocca chiunque creda nel potere della pace.
In un mondo spesso attraversato da divisioni, guerre e conflitti, la storia di Aloka, un cane indiano diventato simbolo di pace e resilienza, ha catturato l’attenzione internazionale. La sua recente operazione al ginocchio e la prospettiva di tornare a camminare con i monaci buddisti tracciano un capitolo significativo di una vicenda che unisce spiritualità, compassione e partecipazione collettiva. Questo esemplare di razza Pariah è stato incontrato per la prima volta dal venerabile Bhikkhu Pannakara, durante un pellegrinaggio per la pace in India nel 2022. Da randagio, malato e vulnerabile, ha deciso di restare con i monaci, percorrendo centinaia di miglia insieme a loro: da Kolkata fino al confine con il Nepal. 🔗 Leggi su Dilei.it
