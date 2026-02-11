11 febbraio Giornata del malato Medici Firenze | Sempre accanto a chi soffre

Oggi Firenze si ferma per la Giornata mondiale del malato. Medici e operatori sanitari sono in prima linea, pronti ad assistere chi soffre. La città si prepara a dedicare la giornata a chi vive momenti difficili, con iniziative e manifestazioni che invitano alla solidarietà e all’attenzione verso i pazienti.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Oggi ricorre la Giornata mondiale del malato, che si celebra ogni 11 febbraio. Fu istituita da Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1992 per sensibilizzare sulla cura, la sofferenza e la solidarietà, in concomitanza con la memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Quest’annosi tiene la XXXIV edizione con il tema "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro". Medici di Firenze: “Accanto a chi soffre ogni giorno” “Essere vicini ai malati significa prima di tutto riconoscere la loro dignità, ascoltarli e accompagnarli nel percorso di cura senza mai ridurre la sofferenza a un dato clinico o burocratico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mercoledì 11 febbraio, in occasione della memoria della Beata Vergine di Lourdes, si è tenuta la 34esima Giornata mondiale del malato.

Firenze, 10 febbraio 2026 - L'Ordine dei Medici di Firenze ribadisce l'importanza di stare vicino ai malati ogni giorno.

