Flash mob per l' Iran una sigaretta accesa con la foto di Khamenei in fiamme | Un regime che reprime libertà

Martedì sera, in Piazza Ordelaffi, si è svolto un presidio pacifico promosso da Italia Viva Forlì per esprimere solidarietà alle vittime del regime iraniano. L’evento, caratterizzato da un flash mob con una sigaretta accesa e la foto di Khamenei in fiamme, ha voluto richiamare l’attenzione sulla repressione della libertà in Iran. Un gesto semplice ma simbolico a sostegno dei diritti umani.

Iran, la rivoluzione delle donne contro il regime: il trend con la foto di Khamenei in fiamme per accendersi una sigarettaIn Iran, le donne continuano a sfidare il regime, come testimonia la recente immagine di Khamenei in fiamme.

Una sigaretta contro il regime iraniano: il video dell’attivista che dà alle fiamme una foto dell’Ayatollah KhameneiUn gesto simbolico che ha attirato l’attenzione internazionale: l’attivista, nota sui social come “Morticia Addams”, ha dato alle fiamme una foto dell’Ayatollah Khamenei, rappresentando una forma di protesta contro il regime iraniano.

