osimana arriva il rinforzo russo per il derby di oggi con la jesina

L’Osimana parla Russo. Alla vigilia del derby odierno con la Jesina, la società giallorossa ufficializza l’attaccante Emanuele Russo, classe 2000, ex Fabriano Cerreto che vanta esperienze anche in D. Potrebbe già debuttare oggi nel derby del Diana dove le due squadre arrivano con stati d’animo opposti. Un solo punto nelle ultime due trasferte di fila per l’Osimana che oggi non avrà Ercoli, squalificato. La Jesina invece sta risalendo la classifica. La squadra degli ex Santarelli e Minnozzi arriva con il morale alto per la vittoria nel derby contro la Civitanovese. Trasferta alquanto ostica per il Fabriano Cerreto a Trodica cercando di invertire il trend negativo di quattro sconfitte di fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

