La Russia sta portando avanti una vera e propria guerra di informazioni contro l’Europa e gli Stati Uniti. Il regime di Mosca utilizza diverse strategie per influenzare l’opinione pubblica occidentale, anche se spesso questa guerra rimane nascosta o difficile da individuare. Non si tratta di un conflitto armato, ma di campagne di disinformazione e manipolazione che cercano di indebolire e confondere gli occidentali. La guerra cognitiva russa è un fenomeno che si svolge dietro le quinte, ma i suoi effetti si fanno sentire.

Il regime russo fa uso di numerose entità nella sua strategia di guerra cognitiva rivolta all’opinione pubblica occidentale. Tradizionalmente, le attività di propaganda e disinformazione erano affidate all’apparato di intelligence statale, che fin dall’epoca sovietica aveva sviluppato le cosiddette “misure attive” (???????????????????), con l’obiettivo di destabilizzare, polarizzare e influenzare l’avversario. Oltre ai media statali che rispondono al Cremlino, come l’azienda televisiva Vgtrk, i canali banditi nell’Unione europea – come RT, Sputnik, la rete Pravda e altri mezzi di propaganda che operano alla luce del sole – esiste un vasto apparato clandestino per la manipolazione informativa, che in Occidente non è previsto o si limita alla guerra psicologica in ambito militare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

