Guerra Ibrida russa i mille tagli ibridi del Cremlino contro l’Occidente
Questione di metodo. Da anni, Mosca usa attori non statali come leva strutturale della propria guerra ibrida. Lo conferma il Handbook on the role of non-state actors in Russian hybrid threats del Centro europeo di eccellenza per il contrasto alle minacce ibride (Hybrid CoE), che ricostruisce in modo sistematico come il Cremlino operi “con e attraverso” reti economiche, finanziarie, criminali, cyber e informative per proiettare potenza mantenendo la negabilità. Gli attori non statali come infrastruttura di potere. Il rapporto Hybrid CoE mostra come il Cremlino sfrutti una galassia di soggetti economici e finanziari per tre principali obiettivi: generare entrate, aggirare le sanzioni e mantenere influenza politica all’estero. 🔗 Leggi su Formiche.net
