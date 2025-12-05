La cesenate Antonella Manuzzi porta in mostra l' arte tessile con Fabula

Da venerdì 5 dicembre a 24 dicembre lo Studio di Leonardo Lucchi, in Piazza del Popolo a Cesena ospita la mostra "Fabula" che raccoglie le opere tessili di Antonella Manuzzi.L'artista cesenate, sin da subito, muove un particolare interesse per scienze naturali che la porta a frequentare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

