La cesenate Antonella Manuzzi porta in mostra l' arte tessile con Fabula
Da venerdì 5 dicembre a 24 dicembre lo Studio di Leonardo Lucchi, in Piazza del Popolo a Cesena ospita la mostra "Fabula" che raccoglie le opere tessili di Antonella Manuzzi.L'artista cesenate, sin da subito, muove un particolare interesse per scienze naturali che la porta a frequentare la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
NATALINO CERCA FAMIGLIA E' UNO "SCRICCIOLINO" ?, E' STANCO DI STARE IN GABBIA... E' DOLCE E GIOCHERELLONE. SI TROVA A CESENA. Antonella 3381926612 - facebook.com Vai su Facebook
Antonella mette in mostra la stoffa - Domani alle 18, nel proprio studio di piazza del Popolo, lo scultore Leonardo Lucchi, in concomitanza con l’esposizione ... Scrive msn.com