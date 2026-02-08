Cuffaro | DC denuncia politicizzazione della giustizia e processo mediatico dopo il riesame del caso

Stefano Cuffaro torna a parlare, accusando la politica di aver influenzato la giustizia. La Democrazia Cristiana denuncia un “processo mediatico” e chiede chiarezza dopo il riesame del caso. La polemica si accende ancora una volta, mentre il dibattito sulla giustizia politica si riaccende in modo acceso.

Il caso Cuffaro, un’ombra lunga sulla Democrazia Cristiana, torna a sollevare interrogativi sulla politicizzazione della giustizia, secondo quanto dichiarato da Stefano Cirillo, dirigente del partito. La vicenda, che si trascina da anni, è stata oggetto di un recente riesame che ha portato al rigetto dei ricorsi della Procura di Palermo, cancellando le ipotesi di corruzione e associazione a delinquere, lasciando in piedi solo una contestazione definita “marginale e circoscritta”. La reazione di Cirillo, espressa con toni decisi, denuncia un’eccessiva pressione mediatica e un accanimento giudiziario che, a suo dire, non trova riscontro nelle decisioni dei tribunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Reggio Emilia, oggi, i giudici hanno detto che il grande clamore mediatico ha davvero sconvolto le vite dei bambini e delle loro famiglie nel caso “Angeli e Demoni”.

Nella Democrazia Cristiana, la nomina del nuovo segretario è stata rinviata a causa dell’assenza di un accordo e del mancato raggiungimento del quorum.

