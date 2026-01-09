andrea sempio a verissimo tra difesa pubblica e processo mediatico

Domenica 11 gennaio, Andrea Sempio sarà ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. In questa occasione, l’uomo presenterà la propria versione dei fatti riguardo al caso Chiara Poggi, la giovane vittima di Garlasco nel 2007. L’intervista offrirà uno sguardo diretto sulla vicenda, tra ricostruzioni e riflessioni, in un momento importante per comprendere la posizione di Sempio nel contesto di un procedimento giudiziario ancora aperto.

Domenica 11 gennaio Andrea Sempio approda per la prima volta a Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin, pronto a raccontare la sua versione sul caso Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Amico di Marco Poggi, fratello della vittima, Sempio è da marzo 2025 indagato per omicidio in concorso. Da quel momento ha scelto di esporsi, rompendo il silenzio e affidando alla televisione il racconto della propria posizione. Negli ultimi mesi Sempio è diventato una presenza ricorrente nei programmi di approfondimento. Su Rete 4, a 10 Minuti con Alessandro Sallusti, e su Rai 1, a Cinque Minuti e Porta a Porta con Bruno Vespa, ha ripetuto più volte: «Non ho ucciso io Chiara Poggi». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Garlasco, la posizione di Andrea Sempio sempre più difficile. Cade il presunto movente di Stasi; Garlasco, doppio terremoto: svolta sul video di Sempio (visto da Chiara Poggi) e due nuovi indagati. Cosa succede.

