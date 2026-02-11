La Gen Z sarà la più ricca della storia | perché non ci conviene sperarci

Si parla molto di come la Generazione Z possa diventare la più ricca della storia entro il 2035. Ma la realtà dice altro. Secondo uno studio di Bank of America, questa prospettiva sembra più un’ipotesi lontana che una possibilità concreta. La maggior parte dei giovani vive ancora con poche risorse e con problemi da risolvere, ben lontani da grandi fortune future. La speranza di un grande patrimonio sembra più un sogno che una prospettiva reale.

Gira voce che saremo una delle generazioni più ricche entro il 2035. Ci credete? No? Nemmeno io. Eppure, uno studio di Bank of America afferma proprio ciò, pur rimanendo molto distante dalla realtà che ci ritroviamo a vivere ogni giorno. “La Gen Z, la più ricca della storia”: in quale universo fantascientifico si trova questa “storia”?. Da un recente studio di Bank of America è emerso come la Generazione Z, entro il 2035, sarà la più ricca di sempre. Una notizia scioccante che arriva in un contesto in cui noi ci ritroviamo con prospettive davvero pessime, per quanto riguarda il lavoro e la vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

