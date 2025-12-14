15 dicembre 1995 il calcio non sarà più lo stesso | la sentenza Bosman e l’inizio di un’era più libera più ricca e più diseguale

Il 15 dicembre 1995, una sentenza del tribunale belga rivoluzionò il calcio mondiale, segnando l’inizio di un’epoca più aperta e competitiva. La decisione Bosman aprì le porte a una libertà senza precedenti per i giocatori e cambiò radicalmente il mercato, creando nuove dinamiche e disuguaglianze nello sport più seguito al mondo.

Trent’anni fa, il tribunale di un paese marginale nella storia del calcio emise una sentenza che avrebbe stravolto lo sport più popolare del pianeta. Protagonisti di questa vicenda, un giocatore belga assolutamente “normale” ( Jean-Marc Bosman ), un club fondato nel 1892 ( RFC Liegi ), un avvocato trentenne specializzato in diritto sportivo ed europeo ( Jean-Louis Dupont ) e i poteri forti del football europeo, sconfitti in tribunale con una sentenza storica. Quel giorno di trent’anni fa, il 15 dicembre 1995, la Corte di Giustizia Europea, sede in Lussemburgo, diede infatti ragione (sentenza C-41593) al trentunenne centrocampista Jean-Marc Bosman che, il 6 ottobre 1993, aveva sottoposto all’attenzione dei giudici il suo caso personale, in cui era arrivato allo scontro con il RCF Liegi: il club gli aveva infatti impedito di accordarsi con un’altra squadra. Ilfattoquotidiano.it

