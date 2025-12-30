Avatar è la trilogia più ricca della storia
«King of The World», “sono il re del mondo”, urlava “sobriamente James Cameron quando con Titanic aveva ottenuto il record di statuette agli Oscar del 1998. Oggi Cameron è di nuovo il re del mondo. Mentre in Italia domina Checco Zalone con la commedia Buen Camino, nel mondo intero il regista canadese troneggia senza rivali né precedenti. Avatar, infatti, è diventata la prima trilogia a raggiungere i sei miliardi di dollari a livello globale. Alla fine di dicembre 2025, il franchise di Avatar ha ufficialmente scritto il proprio nome nei libri di storia diventando la trilogia con il maggior incasso di tutti i tempi, superando la monumentale soglia dei 6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Avatar: Fuoco e Cenere, per le prime reazioni è "il migliore della trilogia, porta l'emozione a nuovi livelli"
