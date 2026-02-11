La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese | Parole oltraggiose contro Israele

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha definito le sue parole “oltraggiose e colpevoli” e ha chiesto che lasci il suo incarico. La richiesta arriva dopo le dichiarazioni fatte durante un forum di Al-Jazira, che hanno scatenato forti polemiche nel paese europeo.

