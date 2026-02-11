La Fondazione Arte Mangone ETS dona un’opera all’Ospedale di Oliveto Citra durante l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso

Durante l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso di Oliveto Citra, la Fondazione Arte Mangone ETS ha consegnato un’opera all’ospedale. Il pittore Mangone ha spiegato che si tratta di un omaggio alla memoria e all’umanità dell’ospedale, evidenziando come l’arte possa creare un ponte tra passato e futuro. La cerimonia si è svolta in un clima semplice e diretto, con i rappresentanti dell’ospedale e della fondazione presenti per celebrare il gesto.

Il Pittore Mangone: "Un omaggio alla memoria e all'umanità dell'Ospedale: l'arte come legame tra passato e futuro". Nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, la Fondazione Arte Mangone ETS – Ente del Terzo Settore ha preso parte all'evento con la donazione ufficiale di una grande opera pittorica, consegnata alla struttura alla presenza delle autorità e del personale sanitario. A rappresentare la Fondazione era il maestro Fernando Mangone, presente personalmente alla cerimonia, autore dell'opera e interprete del progetto culturale promosso dalla FAM ETS.

