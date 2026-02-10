Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso del PO San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra

Questa mattina, all’Ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso. La struttura, più moderna e spaziosa, sarà operativa da subito per accogliere meglio i pazienti. Tante persone si sono radunate per vedere i lavori terminati e ascoltare le parole delle autorità presenti. La cerimonia è stata semplice, senza grandi discorsi, ma con un messaggio chiaro: si punta a migliorare i servizi sanitari nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Tenutasi questa mattina l'inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra. L'inaugurazione, avvenuta alla presenza del Sindaco di Oliveto Citra Carmine Pignata, del Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, del Direttore Sanitario Primo Sergianni, del Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli, del Direttore Sanitario di Presidio Nicoletta Voza e del Dirigente responsabile del Pronto Soccorso Francesco Cembalo, è stata accolta con grande entusiasmo dai residenti e dal personale sanitario della struttura. La struttura ha un ampio spazio dedicato al triage, una stazione tecnologica all'avanguardia e un percorso rosa, oltre a due stanze rispettivamente dedicate ai Codici Arancio e Rosso.

