Con l’attacco in Venezuela Trump rispolvera la dottrina Monroe | cos’è la storica strategia di supremazia americana

Donald Trump ha rispolverato la «dottrina Monroe» per giustificare l’operazione militare condotta in Venezuela ieri 3 gennaio, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e al suo trasferimento a New York, dove il presidente venezuelano e sua moglie Cilia Flores sono stati incriminati per gravi accuse di narcotraffico, terrorismo e possesso di armi contro gli Stati Uniti. Con questa azione «riaffermiamo il nostro ruolo nell’emisfero occidentale e proteggiamo gli interessi americani», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, rispolverando un principio storico che, nato nel 1823, rivendicava la preminenza degli Stati Uniti sull’intero continente americano e proibiva qualsiasi ingerenza europea nelle Americhe. 🔗 Leggi su Open.online

