Omicidio Paganelli fissata l’udienza sul riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva
Venerdì 30 gennaio alle 9:30 si terrà davanti al Tribunale di Bologna l’udienza di riesame sulla custodia cautelare di Louis Dassilva, detenuto dal luglio 2024 con l’accusa di omicidio di Pierina Paganelli. L’appuntamento valuta la possibilità di modificare o confermare la misura restrittiva, nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.
È stata fissata per venerdì 30 gennaio alle ore 9,30 l’udienza davanti al Tribunale della libertà di Bologna, chiamato a riesaminare la detenzione preventiva di Louis Dassilva, il cittadino senegalese di 35 anni detenuto in carcere dal luglio 2024 e accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.🔗 Leggi su Riminitoday.it
