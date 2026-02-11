La donna senza nome trovata morta in una valigia | Aiutateci a identificarla

La donna trovata morta in una valigia resta senza nome. È stata scoperta con pelle bianca, capelli e occhi castani, alta circa 1,60 metri. Le sue origini sono europee e ha circa 40 anni, ma nessuno sa chi sia realmente. La polizia chiede aiuto alla popolazione per identificarla.

Pelle bianca, capelli e occhi castani, alta circa 1,60 metri e di origini europee. L'età si aggira intorno ai 40 anni, ma la sua identità è ancora un mistero. La guardia civil ha diffuso sui propri canali social le informazioni e l'identikit di una donna trovata morta nel 2023 all'interno di una.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Valigia Mistero

La Guardia Civil ha diffuso un identikit della donna trovata morta in una valigia a Benahavis, in Spagna.

È ancora senza nome la donna trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano, tra Gorla e via Padova.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Valigia Mistero

Argomenti discussi: Modesta Valenti: una memoria che ci sta a cuore per il cambiamento; NEL NOME DEL FIGLIO di Maggie O’Farrell: il dolore di Agnes e l’ombra di Shakespeare; Miriam Leone: Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi; Giornata contro la tratta, alla Cattedrale a Trapani la preghiera per le vittime senza nome.

L’enigma di Chiara Zei e la donna senza nome di Chivasso: due misteri lunghi un annoIl mistero della donna deceduta all'ospedale di Chivasso un anno fa e non ancora identificata, della quale in questi giorni pm e carabinieri del Comando provinciale hanno diffuso le immagini, rimanda ... torino.repubblica.it

Corpo di una donna trovato in una valigia, l'appello della polizia: "Aiutateci a identificarla" >> https://buff.ly/Wq5aQWR - facebook.com facebook