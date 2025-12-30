È ancora senza nome la donna trovata morta a Milano diffuse le immagini per identificarla

È ancora senza nome la donna trovata senza vita nel cortile di un condominio a Milano, tra Gorla e via Padova. Le autorità hanno diffuso immagini delle telecamere di sorveglianza per agevolarne l’identificazione. La giovane, dai capelli scuri, indossava un giubbotto simile a un bomber e scarpe da ginnastica. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, offrendo aggiornamenti appena disponibili.

I frame delle videocamere per aiutare l'identificazione. Capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto simile a un bomber: è così che appare la giovane donna trovata senza vita nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona nord-ovest di Milano, tra Gorla e via Padova. Due frame delle telecamere di sicurezza, diffusi nelle ultime ore, mostrano l'aspetto della vittima e potrebbero rivelarsi decisivi per risalire alla sua identità. Al momento del ritrovamento, la donna non aveva con sé documenti, telefono o oggetti personali, elementi che possano fornire indicazioni utili.

