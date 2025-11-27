Casa Sollievo punta al contratto della sanità privata | lavoratori preoccupati i sindacati dichiarano guerra
La governance dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza avrebbe deciso unilateralmente di cambiare contratto collettivo nazionale e passare da quello della sanità pubblica, appena sottoscritto, a quello della sanità privata scaduto nel 2018 e non ancora rinnovato. Altre quattro sigle sindacali -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
