Unicoop Etruria scatta lo sciopero La denuncia dei sindacati | Pressioni sui lavoratori da parte dei capinegozio

Lo sciopero di Unicoop Etruria, programmato per il 18 dicembre, nasce dalle tensioni tra i lavoratori e i capinegozio, secondo le denunce dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. La protesta si è scatenata in risposta all’annuncio della cooperativa di cedere o chiudere 24 negozi, generando preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle rappresentanze sindacali.

